Госдума РФ готовит законопроект об освобождении обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в декабре текущего года может принять в первом чтении проект закона, который освободит обманутых дольщиков от уплаты подоходного налога (НДФЛ). Об этом сообщает издание «Известия».

По данным издания, речь идет о послаблениях при несостоятельности, а также банкротстве застройщиков жилья. Отмечается, что если у дольщика не было права на возмещение убытков из федерального бюджета, то налоговую льготу необходимо будет предоставлять регионам страны, а именно из НДФЛ формируются бюджеты России и ее субъектов.

Один из авторов проект, депутат парламента Ярослав Нилов отметил, что ко второму чтению собираются составить поправки, которые будут уточнять источники выпадающих доходов бюджетов. «Законопроект для этого и проходит стадию трех чтений», - отметил депутат.

Ранее RT сообщало, что депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил освободить доходы от сдачи жилья иногородним студентам от налогообложения.

Кроме того, в Госдуме РФ предлагали отменить налог при продаже жилья в собственности до трех лет. Об этом ранее писал Life.ru со ссылкой на соответствующий документ.