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НовостиОбщество22 ноября 2022 6:44

Госдума РФ готовит законопроект об освобождении обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ

«Известия»: Госдума РФ готовит законопроект об освобождении обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Госдума РФ готовит законопроект об освобождении обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ

Госдума РФ готовит законопроект об освобождении обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума РФ в декабре текущего года может принять в первом чтении проект закона, который освободит обманутых дольщиков от уплаты подоходного налога (НДФЛ). Об этом сообщает издание «Известия».

По данным издания, речь идет о послаблениях при несостоятельности, а также банкротстве застройщиков жилья. Отмечается, что если у дольщика не было права на возмещение убытков из федерального бюджета, то налоговую льготу необходимо будет предоставлять регионам страны, а именно из НДФЛ формируются бюджеты России и ее субъектов.

Один из авторов проект, депутат парламента Ярослав Нилов отметил, что ко второму чтению собираются составить поправки, которые будут уточнять источники выпадающих доходов бюджетов. «Законопроект для этого и проходит стадию трех чтений», - отметил депутат.

Ранее RT сообщало, что депутат Госдумы РФ Василий Власов предложил освободить доходы от сдачи жилья иногородним студентам от налогообложения.

Кроме того, в Госдуме РФ предлагали отменить налог при продаже жилья в собственности до трех лет. Об этом ранее писал Life.ru со ссылкой на соответствующий документ.