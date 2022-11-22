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НовостиПолитика22 ноября 2022 7:07

Рогов заявил, что ВС России возвели линию обороны и готовы отразить наступление украинских войск

Рогов отметил, что группировка российских войск на данном участке постоянно усиливается
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Рогов заявил, что ВС России возвели линию обороны и готовы отразить наступление украинских войск

Рогов заявил, что ВС России возвели линию обороны и готовы отразить наступление украинских войск

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области готовы отразить наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав на возведение линии обороны.

«Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации Запорожской области.

Рогов отметил, что группировка российских войск на данном участке постоянно усиливается, а ситуация на линии фронта в Запорожской области, по его словам, остается тревожной. Как он заявил, уже не первую неделю в этом регионе ожидают наступление украинских войск, однако на данный момент обстановка стабильная.

Напомним, в минувший четверг, 17 ноября, Рогов сообщил, что украинские войска перебрасывает войска к Запорожской области, а незадолго до этого он заявлял о том, что украинские власти планируют предпринять попытку широкомасштабного наступления в регионе до конца 2022 года.