Первое Рождество без Елизаветы II королевская семья отметит по-новому

Эксперт по делам королевской семьи Дженни Бонд считает, что король Британии Карл III сделает Рождество "менее формальным" Фото: REUTERS

Рождественская традиция королевской семьи в 2022 году может совсем измениться, считает эксперт по делам королевской семьи, корреспондент "Би-би-си" Дженни Бонд. Об этом она рассказала в интервью изданию "Ok!". По ее словам, наследник престола, король Великобритании Карл III встряхнет все в Сандрингеме и сделает празднование Рождества менее формальным.

"Я подозреваю, что он будет менее формальным", - предположила она. Бонд считает, что король Чарльз решит отказаться от некоторых традиций и сделать день более неформальным.

В прошлом, 2021 году, когда королева Елизавета II была жива, семья относилась к важному дню одинаково, все "приседали" и "кланялись", пишет издание. Одним из главных событий было выступление королевы с речью.

Поскольку речь королевы является важной частью ежегодного расписания, остальные члены королевской семьи, пишет издание, собирались вокруг и смотрели выступление монарха в прямом эфире.

Бонд поделилась, в 2022 году будет все по-другому: "Событие будет полно ностальгии и некоторой грусти. Будет то пустое место, где сидела королева", - цитирует "Ok!" журналистку. Она сказала, что первое выступление короля будет "очень интересным", но она не верит, что Карл III сделает это вживую, как его мать до него.

"Я уверен, что он запишет это (выступление) за несколько дней до этого (Рождества), и это обязательно отразится на их утрате (королевы Елизаветы II)", - прокомментировала Бонд.

В числе традиций королевской семьи при жизни Елизаветы II были поздравительные письма. В 2018 году Тима Ковальских отправлял любимой королеве поздравление с Рождеством. И получил ответ с пожеланиями и благодарностью от ее Величества. О других письмах королевы писал ранее сайт KP.RU.