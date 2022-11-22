Губернатор Василий Орлов: «В 2022 году больше трех тысяч амурских семей улучшили жилищные условия благодаря господдержке»

Более трех тысяч амурчан отметили в 2022 году новоселье благодаря ипотеке с господдержкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более трех тысяч семей в Амурской области улучшили свои условия с помощью господдержки. В регионе действуют четыре основных программы льготного ипотечного кредитования. Самой востребованной из них является дальневосточная ипотека – на нее приходится более 65% всех льготных кредитов.

«С начала 2022 года больше трех тысяч амурских семей улучшили жилищные условия благодаря господдержке, - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов. – На региональном уровне мы внедряем дополнительные меры. Выдаем до 500 тысяч рублей на первоначальный взнос по Дальневосточной ипотеке тем, кто покупает жилье в сельской местности. В этом году этой поддержкой воспользовались 159 семей».

Региональные власти разработали программу поддержки сельских медиков. Врачам и медсестрам будут предоставлять первоначальный взнос на ипотеку и компенсировать проценты по кредиту.

«Готовы компенсировать медикам, работающим в сельской местности, до 300 тысяч рублей первоначального взноса и проценты по договору в течение 5 лет. Программу запустим в ближайшее время», - отметил Василий Орлов.

Всего с начала действия льготного ипотечного кредитования амурские банки выдали более 30 млрд. кредитов с господдержкой. Только на улучшение жилищных условий по программе дальневосточной ипотеки амурчане получили 22 млрд. рублей. На втором месте по популярности идет ипотека с госучастием - её оформили более полутора тысяч жителей области. Замыкают рейтинг программы сельской и семейной ипотеки: кредиты получили около 1,3 тысяч амурчан на сумму 4,2 млрд. рублей.