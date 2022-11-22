ПФР заявил о негативных последствиях индексации пенсий работающим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отмена индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, принятая в 2016 года, не повлекла за собой ухудшения на рынке труда и не оказало негативное влияние на доходы населения, а также на динамику развития российской экономики. Об этом говорится в письме первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой.

Как передает РБК, в ПФР одним из негативных последствий индексации пенсий работающим назвали снижение уровня пенсий неработающих граждан, а также отметили, что такого рода инициатива приведет к дополнительным тратам из федерального бюджета.

Отмечается, что в этом бы году на проведение индексации пенсий работающим пенсионерам с учетом расходов на доставку пришлось бы выделить 498,7 млрд рублей. В Пенсионном фонде также заявили, что сам факт получения пенсии работающими россиянами уже является льготой, так как у таких людей и без того имеется зарплата.