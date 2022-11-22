Владимир Путин открыл племенной центр по воспроизводству индейки в Тюменской области

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Племенной репродуктор индейки второго порядка компании «Дамате» мощностью 12 млн яиц в год введен в строй в Исетском районе. Торжественный пуск предприятия состоялся в ходе совещания по развитию животноводческой и птицеводческой отраслей, а также отечественной селекции и генетики, которое провел по видео-конференц-связи президент России Владимир Путин.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ

«Сегодня в Тюменской области запускаются первые птицеводческие площадки племенного центра по производству индейки. Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто принял участие в реализации такого значимого проекта, пожелать вам дальнейших успехов. Новый комплекс будет выпускать крайне нужную, востребованную продукцию – инкубационные яйца, которые поступят непосредственно на предприятия для последующего выращивания птицы», – отметил президент России.

Такие проекты значимы и призваны значительно укрепить нашу продовольственную безопасность и независимость, обеспечить хозяйства отечественным племенным материалом, повысить качество продукции, подчеркнул глава государства.

Сообща нажав символическую кнопку, новое инновационное птицеводческое предприятие с одобрения Владимира Путина запустили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев.

Племенной репродуктор второго порядка – предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тысяч голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Инвестиционный проект компании «Дамате», реализуемый в Исетском районе, предусматривает запуск 10 птицеводческих площадок, а также строительство комбикормового завода мощностью 10 тонн в час и элеватора на 20 тысяч тонн хранения. Первое инкубационное яйцо планируется получить во втором квартале 2023 года.

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ПТИЦЕВОДОВ

Ввод в строй современного племенного репродуктора индейки – важное событие для отечественного птицеводства, доложил президенту России глава Минсельхоза.

«Открытие этого объекта показывает, что реализация значимых инвестпроектов, в том числе направленных на увеличение темпов импортозамещения в АПК, у нас продолжается. В целом агропромышленный комплекс планомерно развивается», – сказал Дмитрий Патрушев.

Министр отметил, что для увеличения производства инкубационного яйца и снижения рисков в мясном птицеводстве с этого года возмещается до 20 процентов затрат на создание и модернизацию репродукторов в птицеводстве. Репродуктор «Дамате» может получить такую поддержку.

Тюменская область занимает серьезные позиции в агропромышленном секторе Уральского федерального округа и России в целом, заявил Владимир Якушев. Регион вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

«Появление племенного репродуктора индейки – это важный шаг к снижению зависимости от иностранных поставщиков. Он стал возможен благодаря системной совместной работе бизнеса и власти. Проект масштабный и перспективный. Уверен, продукция тюменского репродуктора индейки займет значимые позиции на рынке и даст агропромышленному комплексу нашей страны новые возможности для развития», – сообщил полпред главы государства.

Наш регион заинтересован в открытии новых производств, поэтому для инвесторов в Тюменской области создаются самые благоприятные условия, подчеркнул Александр Моор.

«Один из главных запросов компаний, реализующих инвестиционные проекты, – наличие высококвалифицированных кадров. Чтобы привлечь местных жителей к работе на специфическом производстве, было принято решение о совместной подготовке специалистов. Между нашим аграрным университетом Северного Зауралья и компанией «Племенная индейка» было подписано соглашение по формированию и обучению корпоративной группы. В ней уже занимается 21 студент», – прокомментировал губернатор, добавив, что у будущих специалистов появится возможность приобрести практический опыт непосредственно на предприятии. Строительство нового птицеводческого комплекса позволит создать в сельской местности не менее 200 новых рабочих мест, подчеркнул Александр Моор. Это важный социальный эффект, который регион получает при реализации крупных инвестпроектов.

ВОССОЗДАНИЕ ОТРАСЛИ

«Племенным животноводством мы занимаемся не первый год и уже наработали богатый опыт в этом направлении. Запущенный сегодня племенной репродуктор совокупно с нашим репродуктором в Ростовской области на 10 миллионов яиц в год и с учетом партнерского проекта в Пензенской области на 12 миллионов яиц в год позволит нам получить 34 миллиона яиц, что полностью закрывает потребность в инкубационном яйце и снижает зависимость от зарубежных поставок племенного материала», – отметил Наум Бабаев.

«Сегодня вместе с группой компаний «Дамате» мы не только запускаем новые производственные мощности, но и воссоздаем целую отрасль в стране. Птицеводство – один из самых динамично растущих сегментов продовольственного рынка, который обеспечивает диетической продукцией наше население. Бюджет проекта составляет 6,1 миллиарда рублей», – отметил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Создание собственного селекционно-генетического резерва и в животноводстве, и в птицеводстве – это, без всякого преувеличения, вопрос технологического, научного и продовольственного суверенитета России, устойчивости и наполнения российского рынка доступными и качественными продуктами питания, подчеркнул Владимир Путин. «В условиях санкционного давления, глобальных продовольственных вызовов, – а они всем сегодня очень хорошо известны, – эти задачи становятся еще более актуальными», – заявил президент России.