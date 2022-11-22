Госдума РФ приняла заявление по расстрелу ВСУ российских военнопленных Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Государственной Думы РФ приняли заявление в связи с расстрелом бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военных.

Парламентарии призвали политиков во всем мире осудить произошедшие, а также содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей и виновных в расстреле.

В Госдуме РФ произошедшее назвали «грубейшим нарушением Международного гуманитарного права», в том числе указали на нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, а также международных правозащитных норм, среди которых Конвенцию против пыток.

«Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных», - сказано в заявлении российских депутатов.

Напомним, накануне российское посольство в Вашингтоне осудило США за игнорирование расстрела российских военнопленных.

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