Госдума РФ приняла заявление по расстрелу ВСУ российских военнопленных
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Депутаты Государственной Думы РФ приняли заявление в связи с расстрелом бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военных.
Парламентарии призвали политиков во всем мире осудить произошедшие, а также содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей и виновных в расстреле.
В Госдуме РФ произошедшее назвали «грубейшим нарушением Международного гуманитарного права», в том числе указали на нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, а также международных правозащитных норм, среди которых Конвенцию против пыток.
«Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных», - сказано в заявлении российских депутатов.
Напомним, накануне российское посольство в Вашингтоне осудило США за игнорирование расстрела российских военнопленных.
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