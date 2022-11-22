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НовостиПолитика22 ноября 2022 7:55

Госдума РФ приняла заявление по расстрелу ВСУ российских военнопленных

Парламентарии призвали осудить произошедшие
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Госдума РФ приняла заявление по расстрелу ВСУ российских военнопленных

Госдума РФ приняла заявление по расстрелу ВСУ российских военнопленных

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутаты Государственной Думы РФ приняли заявление в связи с расстрелом бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военных.

Парламентарии призвали политиков во всем мире осудить произошедшие, а также содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей и виновных в расстреле.

В Госдуме РФ произошедшее назвали «грубейшим нарушением Международного гуманитарного права», в том числе указали на нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, а также международных правозащитных норм, среди которых Конвенцию против пыток.

«Кадры садистской расправы, ставшие достоянием общественности, вновь подтвердили нацистскую сущность киевской власти, в течение длительного времени поощряющей убийства, пытки, издевательства в отношении мирных граждан и военнопленных», - сказано в заявлении российских депутатов.

Напомним, накануне российское посольство в Вашингтоне осудило США за игнорирование расстрела российских военнопленных.

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