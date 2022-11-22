Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за высказывания о статусе ЗАЭС Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский написал Twitter по итогам телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном о статусе Запорожской АЭС и обеспечения энергетической стабильности в Украине, на что пользователи отреагировали критически и направили обвинения в адрес Зеленского.

"Был звонок с Эммануэлем Макроном. Сообщается о ситуации на поле боя и на атомных станциях. Подчеркнута необходимость демилитаризации ЗАЭС. Мы также обсудили сотрудничество по обеспечению энергетической стабильности Украины, в частности, по защите системы от атак с воздуха", - пишет Зеленский.

В свою очередь пользователи назвали "ложью" слова главы Украины, подчеркнув, что "России незачем обстреливать самих себя". Они также выразили мнение, что обстрел производились со стороны Киева. И, соответственно, призвали прекратить любые атаки ЗАЭС.

Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает власти РФ отказаться от контроля за Запорожской АЭС и передать данный объект украинской стороне.

Подписывайтесь на новые подкасты Дмитрия «Гоблина» Пучкова и слушайте, когда удобно!