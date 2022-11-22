Куба осудила антироссийские санкции Запада Фото: pixabay.com

Куба осуждает санкции Запада в отношении России и считает, что причины конфликта на Украине нужно искать в политике Соединенных Штатов и НАТО, заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель.

«Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против Российской Федерации. Причины текущего конфликта в этой зоне надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам с РФ», – сказал политик на пленарном заседании Государственной думы.

Как отметил президент Кубы, Гавана выступает за решение украинского конфликта дипломатическим путем.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Москву. Политик планировал провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

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