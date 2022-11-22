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НовостиПолитика22 ноября 2022 8:16

Куба осудила антироссийские санкции Запада

Гавана выступает за решение украинского конфликта дипломатическим путем, отметил президент республики
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Куба осудила антироссийские санкции Запада

Куба осудила антироссийские санкции Запада

Фото: pixabay.com

Куба осуждает санкции Запада в отношении России и считает, что причины конфликта на Украине нужно искать в политике Соединенных Штатов и НАТО, заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель.

«Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против Российской Федерации. Причины текущего конфликта в этой зоне надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам с РФ», – сказал политик на пленарном заседании Государственной думы.

Как отметил президент Кубы, Гавана выступает за решение украинского конфликта дипломатическим путем.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Москву. Политик планировал провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

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