Куба осудила антироссийские санкции Запада
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Куба осуждает санкции Запада в отношении России и считает, что причины конфликта на Украине нужно искать в политике Соединенных Штатов и НАТО, заявил президент островного государства Мигель Диас-Канель.
«Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против Российской Федерации. Причины текущего конфликта в этой зоне надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам с РФ», – сказал политик на пленарном заседании Государственной думы.
Как отметил президент Кубы, Гавана выступает за решение украинского конфликта дипломатическим путем.
Как писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели Мигель Диас-Канель прибыл с официальным визитом в Москву. Политик планировал провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и принять участие в открытии памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.
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