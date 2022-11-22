Власти Запорожья связали возобновление обстрелов ЗАЭС с отказом России поддержать резолюцию МАГАТЭ Фото: REUTERS

Возобновление обстрелов Запорожской атомной электростанции Вооруженными силами Украины связано с отказом России принять резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с призывом к РФ отказаться от контроля над станцией. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Реакция России на резолюцию МАГАТЭ и возобновление обстрелов Запорожской АЭС в субботу – это абсолютно согласованные действия. В один момент решение Совета управляющих МАГАТЭ, в другой момент – заявление НАТО, в третий момент – обстрел ЗАЭС. Не вызывает сомнения, что это согласованные действия», – сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что уровень радиации вокруг ЗАЭС после ударов украинских войск по хранилищу с отработанным ядерным топливом находится в норме.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, со стороны Украины возобновились обстрелы Запорожской АЭС. Минобороны РФ сообщило, что 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов. Сайт KP.RU писал, зачем Украина продолжает обстреливать ЗАЭС.

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