ЕС собирается включить в санкционные списки большое число российских физлиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В свой новый санкционный список Европейский союз собирается включить большое число физических лиц из России. О таком варианте девятого пакета антироссийских санкций пишет издание Politico.

Издание не уточняет имена и число физических лиц, которые могу попасть в «черный список», но, по данным Politico, страны Евросоюза «предложили длинные списки», а эксперты Еврокомиссии на данный момент анализируют предложенные варианты.

В статье сообщается, что Польша, Литва, Латвия и Эстония, выступающие за более жесткие и быстрые санкционные ограничения в отношении Москвы, подталкивают другие страны Евросоюза и Еврокомиссию к соглашению об ограничении цен на нефть, а также скорейшее введение девятого пакета антироссийских санкций.

По данным издания, некоторые европейские дипломаты не поддержали данное предложение, указав на то, что набор ограничений еще не готов, а при попытке введения потолка цен ситуация осложнится.

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