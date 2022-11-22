В России 22 ноября выявлено 4 460 случая заражений коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

В России за прошедшие сутки выявлено 4 460 случая заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве, где за сутки заболели 625 человек. На втором месте по количеству новых заболеваний Санкт-Петербург – там 456 случаев, на третьем Свердловская область – 263 пациента.

Кроме того, за минувшие сутки от коронавируса скончались 59 человек, госпитализированы 1 434 пациента, а выздоровели от инфекции 6 444 человека. С начала пандемии в России COVID-19 заразились 21 545 351 раз. Общее число умерших от коронавируса составило 391 568, выздоровевших – 20 954 532.

Как писал сайт KP.RU, в Роспотребнадзоре объявили о том, что в России появились новые варианты коронавируса SARS-CoV-2 с кодовыми названиями BQ.1 и BQ.1.1. Это варианты штамма «Омикрон», получившие названия «Тифон» и «Цербер».