Один человек погиб при взрыве бомбы у полицейского участка в Таиланде

Во вторник, 22 ноября, взрыв прогремел у полицейского участка на юге Таиланда. Жертвой взрыва стал по меньшей мере один человек погиб, много раненых.

Как передает Daily Express, взорвался заминированный автомобиль. По данным издания, по меньшей мере 15 человек ранены.

По данным Reuters, десять человек пострадали в результате взрыва. Тем не менее правоохранительные органы, как передает агентство, предполагают, что число жертв может возрасти.

Напомним, в 2016 году на курортах Таиланда произошла серия взрывов. Как сообщалось, всего за день в пяти провинциях страны сработало не менее 11 бомб. В результате четыре человека погибли, более 30 пострадали, в том числе и туристы. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы, а правоохранители заявили, что произошедшее «не связано с международным терроризмом, это скорее дело рук местных злоумышленников, действующих в определенных провинциях».