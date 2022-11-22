ВС США ускорили закупку вооружения для пополнения запасов после поставок Украине Фото: REUTERS

Командование Сухопутных войск (армии) США ускорила процесс закупки вооружений, чтобы как можно быстрее пополнить собственные резервы, истощенные после поставок военной помощи в Украину. Об этом пишет Reuters со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

"Согласно последним данным о контрактах Пентагона, контракты на сумму 2,6 миллиарда долларов были заключены для замены оружия, доставленного в Украину, с тех пор, как Вашингтон начал использовать специальные президентские полномочия по сокращению расходов (PDA), которые позволяют быстро передавать оружие без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию", - пишет издание.

Соединенные Штаты заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 миллиарда долларов со второй половины октября 2022 года, в основном на боеприпасы и ракеты, что свидетельствует об ускорении темпов принятия решений по контрактам, заявил Буш. Контракт на 477 миллионов долларов для Lockheed Martin Corp (LMT.N) был одним из крупных. Буш сказал, что этот темп сокращения превышает внутренние контрольные показатели скорости расходов Пентагона на 15%.

"Украина в значительной степени полагалась на Соединенные Штаты в отношении оружия, и Вашингтон отправил оружия на сумму около 17,9 миллиардов долларов с 24 февраля 2022 года", - пишет Reuters.

Ранее сайт KP.RU писал, что Соединенные Штаты и страны Европы истощают свои запасы оружия, оказывая Украине военную помощь.

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