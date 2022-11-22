Аналитические сервисы МегаФона помогут создать новый туристический кластер в Мурманской области

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Проанализировав передвижение жителей и гостей региона при помощи решений «Цифровой туризм» и «Аналитика городской среды», правительство области приняло решение о создании нового туристического кластера и проектов по модернизации дорог.

Сервис оценки ключевых показателей развития региона - «Аналитика городской среды» - помог в изучении ежедневных миграционных потоков жителей из одного района в другой. На основе этих данных сформировалась объективная картина потребностей города, что способствовало оптимизации объектов транспортной инфраструктуры региона.

«Благодаря использованию цифровых технологий наша жизнь становится более комфортной и безопасной, а ресурсы расходуются разумнее и экономнее. Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами, – говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона. Она также отметила, что МегаФон реализует подобные проекты с 2020 года, в портфеле компании их уже несколько десятков.