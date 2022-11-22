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НовостиВ мире22 ноября 2022 9:19

Байден снова оконфузился, не смог правильно надеть фартук

Пехотинец помог президенту США правильно надеть фартук на ужине в честь Дня благодарения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Байден снова оконфузился, не смог правильно надеть фартук

Байден снова оконфузился, не смог правильно надеть фартук

Фото: REUTERS

Военный помог президенту Соединенных Штатов Джо Байдену правильно надеть фартук на ужине для морских пехотинцев в честь Дня благодарения.

В ходе празднования, которое проходило в понедельник, 21 ноября, на борту авиабазы морской пехоты Черри-Пойнт в Северной Каролине, глава Белого дома решил самостоятельно разложить солдатам еду. Американский лидер надел фартук задом наперед, что заметил один из военных, который и помог главе государства переодеть фартук.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США по традиции помиловал индеек в честь Дня благодарения, призвав американских граждан быть благодарными и объединиться. «Шоколад и Крошка, я помилую вас», - заявил американский лидер во время церемонии на лужайке Белого дома, назвав это особенным временем.

В 2022 году для участия в церемонии помилования в Белом доме выбрали индеек из штата Северная Каролина Шоколад и Крошку, получивших свои имена в честь популярной в Соединенных Штатах сладости.

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