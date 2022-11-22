Минобороны Китая и США обсудили двусторонние отношения

Китай призвал США уважать ключевые интересы Пекина в военных вопросах Фото: REUTERS

КНР возложила ответственность за текущее состояние китайско-американских отношений лежит на США. Об этом во время встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином на Совещании министров обороны стран - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже заявил министр обороны, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ. Вместе с тем он призвал Штаты уважать ключевые интересы Китая.

"Ответственность за нынешнюю ситуацию, с которой сталкиваются китайско-американские отношения, лежит на США, а не на Китае", - приводятся слова Вэй Фэнхэ в соцсети WeChat.

Китай делает большую ставку на развитие китайско-американских отношений, подчеркивает министр. Однако, по его словам, это осуществимо лишь при условии, что Вашингтон будет уважать ключевые интересы Пекина.

"Китай придает большое значение развитию отношений между вооруженными силами двух стран, однако американская сторона должна уважать ключевые интересы КНР", - говорится в тексте сообщения Минобороны.

Министр Вэй Фэнхэ отметил также, что США "выхолащивают, размывают и искажают принцип "одного Китая" в вопросе Тайваня.

Напомним, Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на Бали в рамках саммита "Большой двадцатки" заявил президенту США Джо Байдену, что тайваньский вопрос стал главной красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона.

Вместе с тем лидер КНР отметил, что Китай и Соединенные Штаты должны укреплять сотрудничество ради повышения "стабильности и определенности в мире".

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