Более двух десятков экологичных автобусов выйдут на пассажирские линии Омска

На городские маршруты вышли еще 22 новых экологичных автобуса. Фото: Сергей САПОЦКИЙ

Автобусы, которые работают на экологичном топливе, закуплены при поддержке областного правительства в ходе воплощения национального проекта «Экология».

Александр Бурков напомнил, что обновление автобусного парка Омска осуществляется уже в течение четырех лет. В 2018 году износ подвижного состава составлял 90% и омичи зачастую ездили в транспорте с дырками в полу, наблюдая сквозь них плохие дороги.

— Когда мы приобрели для города первую партию в 50 автобусов, никто не верил, что мы доведем эту работу до конца и обновим городской автопарк. На сегодня мы обновили его уже на две трети. Из более чем трехсот новых автобусов большая часть работает на экологически чистом газомоторном топливе. Это очень важно для нашего города, где загрязнение атмосферы — проблема № 1. В рамках нацпроекта «Экология» Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу к 2024 году сократить объемы вредных выбросов в атмосферу на 20%. Замена пассажирского транспорта – важная часть этой комплексной работы, — сказал Александр Бурков.

Губернатор Омской области Александр Бурков (справа) и мэр Омска Сергей Шелест осмотрели новые автобусы перед выходом на линию. Фото: Сергей САПОЦКИЙ

Салоны новых автобусов вмещают 101 пассажира. Из них 30 человек могут разместиться на местах для сидения. Для комфортного входа и выхода маломобильных граждан машины оснащены откидными пандусами и местом для инвалидной коляски с креплениями. Все автобусы оборудованы системами отопления и кондиционирования, навигаторами ЭРА-ГЛОНАСС, устройствами вызова оперативных служб и тахографами. В салонах имеются автоинформаторы и светодиодные указатели маршрутов. Помимо этого в автобусах установлены специальные датчики «антизажим». Они исключают зажатие пассажира дверьми подвижного состава. Также в машинах блокируется движение при открытых дверях. В двигательном отсеке установлены системы пожаротушения.

— Уже сегодня часть новых машин отправится на маршруты, остальные встанут в строй завтра. Уверен, пассажиры оценят преимущества новых автобусов, уровень их безопасности и комфорта. Вся прибывшая партия прошла процедуру обкатки и постановки на учет в ГИБДД. Автобусы будут работать на протяженных маршрутах, связывающих отдаленные районы города, — отметил мэр Омска Сергей Шелест.

НАША СПРАВКА

На сегодняшний день в Омске из 498 автобусов 333 автобуса - моложе 5 лет, и 133 автобуса - ровно треть - на метане. Автобусы на метане в 16 раз экономичнее автобусов на бензине, экономия в год на одной такой машине достигает 1 млн рублей.