Туристический поезд доставил первых в сезоне туристов к российскому Деду Морозу

В новогодние и рождественские праздники к «Зимней сказке» добавится ежедневный поезд «Мороз-экспресс». Он будет ходить ежедневно с 24 декабря по 9 января по этому же маршруту.

В этом году для удобства столичных туристов скорректировано расписание движения общественного транспорта от железнодорожного вокзала в Великом Устюге. Как сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области, к поездам, прибывающим 26 ноября, 3, 10, 17, 24 декабря будет подъезжать автобус маршрута №2 «Железнодорожный вокзал-Речное училище». Рейсом автобуса №145, который в 17:05 отправляется от Судоремонтного завода и проходит через центр города, гости Великого Устюга смогут вернуться на железнодорожный вокзал.

«Более 20 лет в Вологодской области успешно реализуется проект «Великий Устюг — Родина Деда Мороза». Ежегодно в преддверии высокого сезона для удобства туристов Правительством Вологодской области, Администрацией Великоустюгского района и ОАО «РЖД» прорабатывается вопрос согласования расписаний поездов и пассажирского автотранспорта. В расписание городских автобусов вносятся соответствующие коррективы. Не стал исключением и текущий год», — прокомментировал заместитель Губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

Добавим, что кроме туристических поездов «Зимняя сказка» и «Мороз-экспресс», в связи с высоким спросом, в декабре прямые поезда будут сформированы из Иркутска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.