Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с жертвами землетрясения в Западной Яве Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин направил соболезнования лидеру Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью людей при землетрясении в провинции Западная Ява. Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным погибших,

«Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Западная Ява. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», – приводится текст телеграммы на сайте Кремля.

Как писал сайт KP.RU, жертвами землетрясения стали 252 жителя округа Чианджур в провинции Западная Ява. Известно о повреждениях семи жилых домов, а также больницы, школы и нескольких административных зданий. Эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 5,1, располагался в 74 км юго-восточнее столицы страны Джакарты, очаг залегал на глубине пять километров.