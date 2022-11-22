Собчак уволила Суханова, ставшего фигурантом дела о вымогательстве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ксения Собчак уволила своего коммерческого директора Кирилла Суханова, который ранее стал фигурантом дела о вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении Собчак.

Как заявляет собеседник агентства, Собчак уволила коммерческого еще 2 ноября. Сама журналистка данную информацию не прокомментировала. Кроме того, стало известно, что Суханова сняли с должности генерального директора фирмы «КС 2», которая занимается оказанием рекламных услуг.

Напомним, Суханова задержали в Москве 25 октября этого года. Позже Собчак подтвердила информацию о задержании своего коммерческого директора, назвав это «бредом и нонсенсом». Кроме того, появилась информация о проведении обысков в доме журналистки в Московской области в рамках уголовного дела в отношении ее коммерческого директора.

На следующий день, 26 октября, Тверской суд Москвы поместил Суханова, а также бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря 2022 года. Их подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова при помощи Telegram-каналов.

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