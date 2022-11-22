Мэр Сибая объяснил, почему не могут починить попавший в ДТП автобус, перевозивший резервистов

Автобус для юных спортсменов пока не могут отремонтировать Фото: Артем КИЛЬКИН

Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев рассказал, почему попавший недавно в ДТП автобус, на котором перевозили раньше юных спортсменов, до сих пор не починили.

В октябре принадлежавший ледовому дворцу «Ирандык» автобус задействовали для доставки резервистов в учебную часть в Казани. Во время рейса он попал в ДТП в Бугульминском районе Татарстана. Хотя никто из мобилизованных парней не пострадал, машина получила повреждения.

После того, как автобус вернулся в Сибай, его поставили на стоянку и до сих пор не отремонтировали. Теперь родители воспитанников местной спортшколы вынуждены самостоятельно искать транспорт, чтобы их дети смогли поехать на соревнования. В комментариях к постам главы Башкирии Радия Хабиров горожане неоднократно просили власти выделить новый автобус для перевозки детей.

Недавно на этот вопрос ответил мэр Сибая Азамат Юлдашбаев. Портал «Mkset.ru» сообщает, что градоначальник подтвердил намерения властей отремонтировать поврежденный автобус.

- Вопрос лишь в сроках поставки запчастей. Автобус иностранной марки, а доставить детали в связи с санкциями довольно сложно, — цитирует мэра Сибая «Mkset.ru».

По данным Азамата Юлдашбаева, сейчас автобус находится в ремонтном боксе «Башавтотранса» в Уфе. О точных сроках его восстановления не сообщается.

- Воспитанники ледового дворца не останутся без средства передвижения на дальние расстояния и, конечно, смогут нас еще порадовать своими победами на соревнованиях! — заявил мэр Сибая.