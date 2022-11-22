Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда России при Совете Европы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин освободил постоянного представителя РФ при Совете Европы Ивана Солтановского от занимаемой должности. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге», – сказано в документе.

Как писал сайт KP.RU, в начале июля председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении участия РФ в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ). В документе речь идет о Группе по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям («Группа Помпиду»), частичном соглашении об учреждении Европейской комиссии за демократию через право, частичном открытом соглашении Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф, расширенном частичном соглашении по спорту СЕ.