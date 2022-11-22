Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении обязательств «по очистке» сирийских регионов

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении антитеррористических обязательств по Сирии и Ираку Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в невыполнении обязательств «по очистке» сирийских регионов от курдских отрядов по договоренности, которые были заключены от 2019 года.

В октябре 2019 года Анкара и Москва подписали договоренность, где среди прочего было сказано о вводе подразделений российских войск, а также пограничной службы Сириина сирийскую сторону границы. Эти военные должны были содействовать выводу курдских формирований.

«Есть договоренность с российской стороной в Сочи в 2019 году. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают», - заявил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что продолжение начатой накануне военной операции сейчас «находится в повестке дня», а также заявил, что Анкара делала «все необходимое с земли и с воздуха», и на данный момент намерена «делать это впредь».

Напомним, в минувшие воскресенье, 20 ноября, в Минобороны Турции сообщили, что в рамках операции «Коготь-меч» Военно-воздушные силы (ВВС) республики нанесли удары по курдским районам в Ираке и Сирии. Как писал сайт KP.RU, в военном ведомстве заявили, что целью данная операции является уничтожение Рабочей партии Курдистана (РПК) и Союза общин Курдистана (ККК), а также Отрядов народной самообороны курдов.

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