Зарина Догузова освобождена от должности главы Ростуризма после упразднения ведомства

Экс-глава Ростуризма Догузова приняла предложение войти в состав экспертного совета при правительстве России Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Экс-главе ликвидируемого Ростуризма Зарине Догузовой предложили войти в состав экспертного совета при правительстве РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков. Вместе с тем, Догузова приняла предложение о вхождении в состав совета при правительстве, отказавшись от должности замминистра Минэкономразвития.

"Знания и опыт Зарины Валерьевны будут востребованы. Ей предложено войти в состав экспертного совета при правительстве", - сказал Беляков.

В пресс-службе кабмина заявили, что распоряжение правительства об освобождении Догузовой с поста руководителя Ростуризма уже подписано.

Тем временем "Зарина Догузова отказалась от должности курирующего замминистра в Минэкономразвития. Она войдет в состав экспертного совета при правительстве", - сказал представитель экс-главы агентству ТАСС.

Напомним, 20 октября 2022 года указом президента РФ Владимира Путина функции Ростуризма были переданы Министерству экономического развития. В правительстве туризм будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко.