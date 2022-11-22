В 2022 году Татарстан потратит рекордную сумму на ремонт и строительство дорог

В Казани на ремонт и строительство дорог потратят рекордную сумму Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 126,5 миллиардов рублей в 2022 году было направлено на реализацию федеральных проектов по строительству и ремонту дорог на территории Татарстана. И если к этому прибавить то, что потратил на эти цели республиканский бюджет по региональным программам – 67,5 миллиарда, то получится действительно рекордная сумма – порядка 194 миллиардов рублей. Сообщает Inkazan со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарита Ханифова.

Так, что касается федеральных проектов, то, по словам главы республиканского ведомства, на территории Татарстана продолжается прокладка платной скоростной трассы М-12 «Москва-Казань». Через республику проходит 142 километра этой дороги. Работы по строительству идут по графику, заверил Фарит Ханифов. Уже проложено около 90 километров трассы, возведена половина моста через реку Волга.

Еще один важный дорожный проект, который сейчас реализуется в Татарстане – это строительство объезда трассы М-7, мимо Нижнекамска и Набережных Челнов. Работы там разделены на три этапа. В первый из них вошло возведение моста через реку Кама.