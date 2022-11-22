В Британии требуют прекратить поддержку Украины

Читатели Daily Express подвергли критике очередную поставку Великобритании киевским властям ракет Brimstone 2 и дальнейшее оказание финансовой помощи в 2023 году.

В своих комментариях пользователи выражали недовольство и требовали прекратить финансирование войны за счет денег граждан Великобритании и указывали на собственное бедственное положение.

Комментатор fedupofeutrolls с горечью задается вопросом, «кто будет за это платить? Пока мы тут голодаем и замерзаем».

Читатель с ником scotsdodo обратился с призывом, «хватит финансировать эту войну, Великобритания, больше никаких оружия и денег Украине».

Кроме того, в дискуссии Didius озвучил мнение, что пожертвованные на поддержку Украины деньги «оказываются на оффшорных счетах президента и его дружков».

Пользователь tony5783 выразил надежду, что по завершению конфликта «нам не нужно будет платить за восстановление Украины».

А changewatch задал неудобный вопрос: «ракеты, которые, скорее всего, на жителей Донбасса запустят нацисты, мы называем «помощью»? Хм…».

Как сообщал сайт KP.RU, ранее Сенат США одобрил проект закона о поставке оружия на Украину по программе ленд-лиза.

19 ноября 2022 года премьер Британии Риши Сунак в Киеве встретился с Зеленским, где обсуждался вопрос продолжения помощи Украине.

В начале ноября Сунак пообещал Зеленскому дальнейшую поддержку и передачу тысячи ракет земля-воздух.

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