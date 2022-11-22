Глава Крыма Аксенов опроверг заявления об эвакуации из Армянска

Аксенов прокомментировал сообщения об эвакуации из Армянска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сообщения из СМИ и мессенджеров о том, что из Армянска проводится эвакуация населения, не соответствует действительности.

«Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова», - сказано в заявление главы республики, опубликованном в его Telegram-канале.

Аксенов призвал граждан ориентироваться на первоисточники, отметив, что фейковые сообщения об эвакуации распространяют украинские спецслужбы, а полуострову ничего не угрожает. По его словам, работы по обеспечению безопасности населения в Крыму проводятся круглосуточно.

Ранее эвакуацию из Армянска, который находится менее чем в 10 км от границы с Херсонской областью, опроверг советник главы Крыма Олег Крючков.

«Новый украинский вброс. Теперь про мнимую эвакуацию Армянска. Подошли творчески - публикуют кругляши от псевдо российских солдат. Поняли уже, что подделки телеграм-каналов и страниц федеральных агентств не работают», - заявил он в своем Telegram-канале.

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