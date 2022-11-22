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НовостиПолитика22 ноября 2022 9:45

Глава Крыма Аксенов опроверг заявления об эвакуации из Армянска

Глава Крыма Аксенов прокомментировал сообщения об эвакуации из Армянска
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Аксенов прокомментировал сообщения об эвакуации из Армянска

Аксенов прокомментировал сообщения об эвакуации из Армянска

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сообщения из СМИ и мессенджеров о том, что из Армянска проводится эвакуация населения, не соответствует действительности.

«Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова», - сказано в заявление главы республики, опубликованном в его Telegram-канале.

Аксенов призвал граждан ориентироваться на первоисточники, отметив, что фейковые сообщения об эвакуации распространяют украинские спецслужбы, а полуострову ничего не угрожает. По его словам, работы по обеспечению безопасности населения в Крыму проводятся круглосуточно.

Ранее эвакуацию из Армянска, который находится менее чем в 10 км от границы с Херсонской областью, опроверг советник главы Крыма Олег Крючков.

«Новый украинский вброс. Теперь про мнимую эвакуацию Армянска. Подошли творчески - публикуют кругляши от псевдо российских солдат. Поняли уже, что подделки телеграм-каналов и страниц федеральных агентств не работают», - заявил он в своем Telegram-канале.

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