В Оренбуржье началось строительство первой в России Академии настольного тенниса

В Академии смогут ежегодно заниматься 100 одаренных ребят.

Участниками мероприятия стали губернатор Оренбургской области Денис Паслер, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург», президент клуба настольного тенниса «Факел-Газпром» Олег Николаев.

Будущая Академия продолжит спортивные традиции оренбургского клуба настольного тенниса «Факел-Газпром» – действующего Чемпиона России, самого титулованного клуба в Европе. Её открытие позволит Оренбургу закрепить за собой статус главного центра подготовки резерва этого вида спорта в России.

В Оренбурге базируется самый титулованный российский клуб настольного тенниса – «Факел-Газпром».

- В Оренбуржье одна из лучших в мире школ этого вида спорта. Им у нас занимаются больше 20 тысяч человек. Ради тренировок детей в Оренбург переезжают семьи не только из районов области, но и из других регионов страны. Клуб «Факел-Газпром» - самый титулованный в Европе, наша гордость. Открытие Академии станет новым этапом развития настольного тенниса во всей стране. Одаренные ребята из разных территорий и, в первую очередь, из Оренбуржья, смогут тренироваться рядом со звездами первой величины, учиться у лучших тренеров. Мы благодарны «Газпрому» за эту возможность. Уверен, через пару лет Академия станет центром подготовки спортсменов мирового уровня. Приложим все усилия, чтобы так и случилось, - сказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Академия будет построена рядом с Центром настольного тенниса, открытым в 2013 году по программе «Газпром-детям». Учреждение рассчитано на 100 одаренных спортсменов, учебно-тренировочный процесс здесь будет круглогодичным. В четырехэтажном здании предусмотрены жилые, тренировочные и рекреационные помещения. В том числе столовая с буфетом и пищеблоком, восстановительный центр с сауной, медицинский пункт, учебная комната. Помещение оснастят безбарьерной средой для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На обустроенной территории расположится многофункциональная спортивная площадка.

Так будет выглядеть единственная в России академия.

Администрация города Оренбурга реконструирует прилегающую к новому объекту проезжую часть, обеспечит уличное освещение и организует автобусный маршрут. Завершить строительство Академии настольного тенниса планируется в 4 квартале 2024 года. Создание уникального спортивного центра финансируется ПАО «Газпром», после завершения строительства он перейдёт на баланс Оренбургской области.