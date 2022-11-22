Собчак опровергла увольнение своего коммерческого директора Суханова

Ксения Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак опровергла сообщение об увольнении своего коммерческого директора Кирилла Суханова, который ранее стал фигурантом дела о вымогательстве.

Напомним, накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщили о том, что журналистка уволила своего коммерческого директора еще 2 ноября. Также сообщалось, что Суханова сняли с должности гендиректора фирмы «КС 2», которая занимается оказанием рекламных услуг.

Заявление об увольнение своего коммерческого директора Собчак назвала «очередной ложью», отметив, что Суханов остается «важным сотрудником», а также заявила, что он вернется на свою работу.

«Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность», - сообщила она, отметив также, что человек который находится в СИЗО, «не может подписывать юридические документы как гендиректор - любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает».

Тверской суд Москвы поместил Суханова, а также бывшего главреда Tatler Ариана Романовского под арест до 24 декабря этого года. Они проходят по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

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