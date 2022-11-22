В Минобороны КНР назвали Тайваньский вопрос "красной линией" отношений США и Китая

Министр КНР Вэй Фэнхэ подчеркнул, что на любые дальнейшие шаги США по Тайваню Китай ответит "решительными контрмерами" Фото: REUTERS

Минобороны КНР назвало Тайваньский вопрос красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать. Об этом в во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином на Совещании министров обороны стран - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже сказал глава ведомства, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ.

"Тайваньский вопрос является ядром ключевых интересов Китая, а также первой красной линией в китайско-американских отношениях, которую нельзя пересекать", - приводятся слова Вэй Фэнхэ в тексте отчета Минобороны Китая по итогам встречи соцсеть WeChat.

Министр подчеркнул, что на любые дальнейшие шаги США по Тайваню Китай ответит "решительными контрмерами". По его словам, это внутренние вопросы КНР, которые они решат без внешнего вмешательства.

"Народно-освободительная армия Китая обладает твердостью духа, силой, уверенностью и всеми необходимыми возможностями для того, чтобы решительно отстаивать объединение родины", - заявил Вэй Фэнхэ.

Министр Вэй Фэнхэ отметил также, что США "выхолащивают, размывают и искажают принцип "одного Китая" в вопросе Тайваня.

Напомним, Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе двусторонней встречи на Бали в рамках саммита "Большой двадцатки" заявил президенту США Джо Байдену, что тайваньский вопрос стал главной красной линией в отношениях Пекина и Вашингтона.

Вместе с тем лидер КНР отметил, что Китай и Соединенные Штаты должны укреплять сотрудничество ради повышения "стабильности и определенности в мире".

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