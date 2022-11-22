Американский полковник Макгрегор обвинил ВСУ в обстреле мирных жителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полковник армии США в отставке и советник бывшего президента Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone осудил противоправные действия украинских военных, обстреливающих гражданскую инфраструктуру в Донбассе.

"Русские не стремятся причинить ущерб гражданским, но есть множество свидетельств с другой стороны, как HIMARS использовались для ударов по гражданским в Донецке, Луганске, Крыму… правда для Украины выглядит крайне неприглядно", - отметил военный.

Он также добавил, что действия российской армии "благоразумны и щепетильны".

Ранее экс-премьер Японии Мори обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в страданиях украинцев.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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