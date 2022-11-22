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НовостиПолитика22 ноября 2022 10:23

Песков считает неправильным сравнивать Путина с Хрущевым

Он также призвал не сравнивать сегодняшнее противостояние России с Западом и Карибский кризис
Источник:kp.ru
Песков считает неправильным сравнивать Путина с Хрущевым

Песков считает неправильным сравнивать Путина с Хрущевым

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сравнение президента России Владимира Путина с бывшим первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым неверно, а у нынешнего кризиса есть отличия с Карибским, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вряд ли уместны сравнения. Путин - это Путин, а Хрущев - он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать", - сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Кроме того, Песков считает неправильным сравнивать сегодняшенее противостояние России с Западом с Карибским кризисом, когда СССР находился на грани войны с Соедиенными Штатами. Как отметил представитель Кремля, "кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении России и коллективного Запада во главе с США". У этих двух кризисов есть свои нюансы, подчеркнул он.