Песков считает неправильным сравнивать Путина с Хрущевым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сравнение президента России Владимира Путина с бывшим первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым неверно, а у нынешнего кризиса есть отличия с Карибским, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Вряд ли уместны сравнения. Путин - это Путин, а Хрущев - он был Хрущевым, царство ему небесное. Поэтому здесь я не думаю, что можно Путина с кем-то сравнивать", - сказал пресс-секретарь российского лидера в беседе с журналистами.

Кроме того, Песков считает неправильным сравнивать сегодняшенее противостояние России с Западом с Карибским кризисом, когда СССР находился на грани войны с Соедиенными Штатами. Как отметил представитель Кремля, "кризисы разные, хотя и тогда, и сейчас речь идет о столкновении России и коллективного Запада во главе с США". У этих двух кризисов есть свои нюансы, подчеркнул он.