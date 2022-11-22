Песков прокомментировал слова Эрдогана об обязательствах России по Сирии

Песков призвал к сдержанности все стороны конфликта на севере Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о невыполнении Москвой и Вашингтоном обязательств по зоне безопасности в курдском районе на границе Турции и Сирии, отметив, что в Кремле призывают все стороны конфликта воздерживаться от шагов, способных более дестабилизировать ситуацию в регионе, однако с пониманием относятся к обеспокоенности Анкары в вопросах безопасности

«Есть определенные нюансы в подходах России и Турции к положению дел в Сирии … Мы с пониманием и уважением относимся к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением собственной безопасности. Мы считаем, что это законное право Турции», - заявил представитель Кремля.

Однако Песков отметил, что Кремль призывает все стороны конфликта «воздерживаться от шагов, которые могут привести к серьезной дестабилизации обстановки в целом», указав на то, что такие действия могут «бумерангом вернуться и еще больше осложнить положение дел с безопасностью».

Напомним, накануне турецкий лидер обвинил Россию в несоблюдении обязательств «по очистке» сирийских регионов от курдских вооруженных формирований по договоренности от 2019 года.