ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, погибла женщина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате погибла местная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«При обстреле Шебекино погибла мирная жительница. Она получила черепно-мозговую травму, когда ее отбросило взрывной волной. Медики постарались ей оказать всю необходимую помощь, но она скончалась в машине скорой помощи, не приходя в сознание», – написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, дневной обстрел украинскими войсками пришелся главным образом на территорию госпиталя ветеранов войн, в котором проходят лечение люди пожилого возраста. Среди пациентов никто не пострадал. Во время обстрела снарядами задело фасад и выбило несколько окон медучреждения, на соседней территории был поврежден газопровод, добавил глава Белгородской области.

Как писал сайт KP.RU, накануне Гладков сообщил о формировании в Белгородской области засечной черты на границе с Украиной.