Российские военные подавили огневые средства ВСУ, обстреливавшие Запорожскую АЭС Фото: Дмитрий СТЕШИН

ВСУ сегодня, 22 ноября, обстреляли промзону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, ответным огнем российских военных подразделений огневые средства противника удалось подавить. Радиационная обстановка на ЗАЭС сохраняется в норме, сообщило Минобороны России.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение 21 ноября артиллерия ВСУ по промзоне атомной электростанции выпустила восемь крупнокалиберных снарядов", - уточняется в сводке российского оборонного ведомства.

Уточняется, что стрельба велась из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец Днепропетровской области.

Ранее эксперт Просвирнов объяснил, чего добивается Украина, продолжая обстреливать Запорожскую АЭС.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.