Власти Молдавии прогнозируют сокращение поставок газа из России на 56,5% в декабре 2022 Фото: REUTERS

Поставки газа в Молдавию из России в декабре этого года сократятся на 56,5%, заявил государственный секретарь Министерства инфраструктуры республики Константин Боросан.

«В настоящее время используются транспортные мощности, зарезервированные на ежегодном аукционе. Таким образом, начиная с 1 декабря 2022 года поставки газа от «Газпрома» в Молдову будут сокращены на 56,5%, исходя из объема природного газа, согласованного «Молдовагазом» и «Газпромом», – написал он в Twitter.

Как писал сайт KP.RU, в конце октября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявлял, что российский холдинг «Газпром», сократив поставки газа республике, нарушил условия контракта с «Молдовагаз». Как отметил Спыну, Молдавия намерена подать на «Газпром» иск в арбитражный суд. Вместе с тем молдавский вице-премьер отметил, что Кишинев по-прежнему заинтересован в поставках газа из России.

Между тем непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР) обратилась к России в связи с проблемой отбора газа Молдавией.