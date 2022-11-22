Песков объяснил обыски СБУ в Киево-Печерской Лавре войной с Русской православной церковью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обыски, проводимые украинскими силовиками в Киево-Печерской Лавре одним из звеньев цепи в борьбе украинской власти с Русской православной церковью.

«Украинская сторона давно воюет с РПЦ, это одно из звеньев в цепи таких действий», - прокомментировал пресс-секретарь президента.

Как сообщал сайт KP.RU, украинские СМИ заявили о начале проведения Службой безопасности Украины обысков в Киево-Печерской Лавре. На опубликованных фотографиях было запечатлено множество людей в форме рядом монастырем.

Позже в СБУ прокомментировали обыски, назвав их «контрразведывательными мероприятиями» на территории Киево-Печерской лавры в рамках работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб на Украине.

Как уточнялось, в рамках этих действий проверялись лица на территории Лавры, причастные к противоправной деятельности.

Ранее 13 ноября 2022 года СБУ возбудила уголовное дело после песнопений о России в одном из храмов Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви.