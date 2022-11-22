В Кремле рассказали о манере общения Шольца и Путина Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц при общении обращаются друг к другу на «вы». Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Они общаются на "вы", конечно», - заявил представитель Кремля.

Напомним, немецкие средства массовой информации обратили внимание, что во время своего выступления в субботу, 19 ноября, на конференции Социал-демократической партии ФРГ, глава немецкого правительства, призывая российского президента вывести войска с Украины, использовал форму обращения на «ты».

Как писал сайт KP.RU, позже официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Шольц всегда обращается к Путину на «вы», а обращение немецкого канцлера к российскому президенту в ходе выступления на конференции он назвал «риторической фигурой».