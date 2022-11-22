Российские военные сорвали атаку мотопехотной роты украинских войск в ЛНР Фото: Александр КОЦ

Российские военные отразили массированные атаки украинских войск на нескольких направлениях, сообщается в сводке Минобороны РФ.

В частности, на Купянском направлении российские артиллеристы ударили по мотопехотной роте ВС Украины, атаковавшей возле населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате были убиты и ранены свыше 50 человек, уничтожен танк, три БМП и пять машин.

Также ВСУ сегодня, 22 ноября, обстреляли промзону Запорожской АЭС восемью крупнокалиберными артиллерийскими снарядами, ответным огнем российских военных подразделений огневые средства противника удалось подавить.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.