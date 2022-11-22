Politico: Польская армия, возможно, самая сильная в Европе

Politico пишет, что Польша проявила "стоическую стойкость", приведя свои вооруженные силы в состояние боевой готовности Фото: REUTERS

Польская армия, пожалуй, самая сильная в Евросоюзе. К такому выводу пришли авторы материала в издании Politico после падения ракет в Польше. По словам авторов, "паранойя" Варшавы по поводу "нападения со стороны России" сподвигла власти с большим энтузиазмом вкладываться в развитие военного комплекса.

"Паранойя Польши в отношении России побудила ее отказаться от преобладающего духа времени в большей части Европы, согласно которому обычные боевые действия остались в прошлом. Вместо этого он строит то, что сейчас находится на пути к тому, чтобы стать самыми мощными сухопутными войсками ЕС", - пишет издание.

По мнению журналистов, Польша вместо того, чтобы потерять самообладание, проявила "стоическую стойкость", приведя свои вооруженные силы в состояние боевой готовности, а также "сохраняя порох сухим до тех пор, пока не станет ясно, что произошло" на границе с Украиной.

"Это спокойствие было порождено простой реальностью, которая в течение многих лет обходила стороной большую часть Европы: у Польши, возможно, лучшая армия в Европе. И будет только усиливаться", - подчеркивают в Politico.

Авторы упоминают слова премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне Дня независимости Польши: "польская армия должна быть настолько мощной, чтобы ей не приходилось сражаться только за счет своей силы".

В месте с тем, готовность Польши отметили и в США. Это изменение нашло отклик у незаменимого союзника, считают журналисты.

"Польша стала нашим самым важным партнером в континентальной Европе", - приводятся слова высокопоставленный представитель армии США в Европе, отметив "решающую роль", которую Польша сыграла в поддержке Украины и укреплении обороны НАТО в странах Балтии.

В то время как Германия, традиционно являющаяся ключевым союзником Америки в регионе, остается стержнем в качестве логистического центра. Бесконечные дебаты Берлина о том, как возродить свои вооруженные силы, и отсутствие стратегической культуры снижают его эффективность в качестве партнера, сказал чиновник.

Пока Германия продолжает обсуждать детали того, что она называет "Zeitenwende" или стратегическим поворотным моментом, вызванным конфликтом России и Украины, Польша уже вкладывает значительные средства, пишет Politico.

Варшава заявила, что повысит свои целевые расходы на оборону с 2,4 процента валового внутреннего продукта до 5 %, тем временем Германия, которая в прошлом году потратила на оборону около 1,5% ВВП, обсуждает, сможет ли она сохранить цель НАТО в 2% после того, как исчерпает 100-миллиардный фонд оборонных инвестиций, утвержденный ранее в 2022 году, подчеркивает издание.

В этой связи сообщалось, что Вашингтон может заставить Варшаву отправить войска на Украину в случае дальнейшего ослабления Киева. Такой вариант развития событий допустил польский политолог Лешек Сыкульский.