Утверждены целевые задания по обеспечению российских войск в спецоперации

Мишустин сообщил об утверждении целевых заданий по обеспечению ВС России в спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утверждены целевые задания по обеспечению нужд Вооруженных сил (ВС) России в интересах специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд специальной операции по упрощенной процедуре у единственных поставщиков», - заявил глава российского правительства, открывая во вторник, 22 ноября, заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС России, а также других войск, воинских формирований и органов.

Мишустин отметил, что данный целевые задания позволят быстрее приобретать амуницию, а также другие товары. Кроме того, он указал на возможность оперативного ремонта техники и выполнения задачи, которые связаны с обороной и безопасностью страны.

Глава правительства дал поручения всем ведомствам следить за актуальностью планов, а также вовремя проводить уточнение.