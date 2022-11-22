В Кузбассе ключи от новых квартир получили дети-сироты, инвалиды и переселенцы из аварийного жилья

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе ключи от новых квартир получили 45 семей из поселка Плотниково Промышленновского округа. В доме 56 на улице Юбилейной 35 квартир получили дети-сироты, пять – переселенцы из аварийного жилья, еще пять квартир выделили ветеранам боевых действий, инвалидам и матерям-одиночкам. С новосельем их поздравил губернатор Сергей Цивилев.

«Сегодня для вас начинается новая жизнь в собственном доме. Особенно важно обеспечить жильем тех, кто в этом нуждается — детей-сирот, инвалидов и другие льготные категории. Для этого в нашем регионе активно идет строительство социального жилья. Уже построено 17 домов, еще 16 планируем ввести в эксплуатацию до конца этого года», - рассказал Сергей Цивилев.

Новая пятиэтажка построена в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Новоселы получили квартиры с отделкой под ключ. Всего в Кузбассе в 2022 году построили 37 домов, в том числе 17 – по программам предоставления социального жилья. До конца года сдадут еще 23 дома, из них 16 – для льготников.