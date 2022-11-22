Минфин России выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2032 годах. Купонные доходы были выплачены ведомством в рублях.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 и 2032 годах в общей сумме 2,3 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – сказано на сайте Минфина.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены ведомством в полном объеме, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, в начале октября Минфин РФ выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2042 году, погасив обязательства на сумму 4,9 миллиарда рублей.