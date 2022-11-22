Захарова сообщила, что кусочки старого шпиля здания МИД превратили в сувениры для почетных гостей

Мария Захарова, фото: Александр Щербак/ТАСС

Кусочки старого шпиля здания МИД России в Москве после реконструкции превратили в сувениры, которые дарят почетным гостям, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Металлический шпиль здания российского МИДа пришел в негодность в 2017-2018 годах и был демонтирован, а затем его восстановили из более современных металлов.

"Мы забрали металл и попросили, чтобы нам его распилили на кусочки. Мы сделали сувенир, который не знает аналогов, – вмонтировали в плексиглас детали аутентичного шпиля МИДа. И много лет почетным гостям мы вручаем такую вещь…", - сообщила дипломат в ходе встречи со студентами-архитекторами из Донбасса.

Ранее Мария Захарова сообщила о попытке провокации со стороны журналистки против Лаврова в Камбодже. Женщина, выдававшая себя за представителя СМИ, включила телефон и попыталась дотронуться им до российского министра , не задавая ни одного вопроса, рассказала дипломат.