В Польше шокированы ответом президента на падение ракеты в Пшеводуве

Поляки в соцсети раскритиковали президента Дуду за позицию по Украине Фото: REUTERS

В Польше пользователи соцсети были шокированы высказыванием президента Анджея Дуды относительно его позиции по Украине после падения ракеты в Пшеводуве.

Пресс-служба в официальном аккаунте привела слова президента Польши о событии в Пшеводуве, что между Польшей и Украиной нет кризиса "взаимоуважения" и произошло "трагическое происшествие". Президенту известно, в каком "напряжении" находятся власти Украины.

Однако пользователи в своих комментариях резко раскритиковали Дуду по данному вопросу.

Jacek Izydorczyk возмущен, «а если бы попала в Дуду или в его семью? Это и есть ответ президента страны, на которую упала ракета и убила людей?».

«Пусть пан скажет семьям погибших, что это был несчастный случай и что винить некого, так как украинцы твердо заявляют, что не их ракета упала на территории Польши. Мы им помогаем, а они смеются нам в лицо! Никаких извинений, еще и Бандера — национальный герой… Стыд и позор!» — подчеркивает Marcin.

Пользователь с ником tt заметил странность, что погибли поляки, люди на границе стали жить в страхе, а «президент Польши рассказывает, в каком напряжении работает украинская власть!».

Pan_Cerowany заявил, что ответ власти в этой ситуации «заслуживает описания только нецензурными словами».

Nietuzinkova в своем комментарии резюмировала, что «это была явная провокация со стороны Украины», а президент Польши об этом знал и «ждал ответа США».

Как сообщал сайт KP.RU, президент Польши заявлял, что падение ракеты в Пшеводуве стало несчастным случаем.

Премьер-министр Моравецкий в польском парламенте говорил, что Варшава готовилась к возможному падению ракет на свою территорию.

Напомним, 15 ноября 2022 года в результате падения ракет в Пшеводвуве погибли два человека. Позже военные Украины признались в работе ПВО недалеко от места падения ракет в Польше.