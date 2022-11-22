Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как в 1990-е годы подрабатывала гидом для китайских туристов. Причем больше всего гостей российской столицы тогда впечатляла история Храма Христа Спасителя, отметила дипломат.

"Годы 90-е были для нас для всех трудные в финансовом плане. Я училась, потом пришла на работу в МИД. Нужно было подрабатывать… даже тогда, когда мы пришли на работу - чтобы позволить себе поесть, попить и еще добраться до работы…", - рассказала Захарова в ходе встречи со студентами-архитекторами из Донбасса

По словам дипломата, она, пользуясь своим знанием китайского языка, по выходным дням водила группы китайских туристов по Москве.

"Их трудно удивить… Чтобы перевернулось их создание, чтобы они застыли - довольно сложно", - вспомнила она. Но всех туристов из Китая тогда впечатляла история Храма Христа Спасителя, рассказала представитель МИДа.

Также Мария Захарова сообщила, что кусочки старого шпиля здания МИД превратили в сувениры для почетных гостей. Металлический шпиль здания российского МИДа пришел в негодность в 2017-2018 годах и был демонтирован, а затем его восстановили из более современных металлов.