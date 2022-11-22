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НовостиОбщество22 ноября 2022 12:13

Госдума приняла законопроект о повышении прожиточного минимума до 14 375 рублей в 2023 году

В 2024 году прожиточный минимум должен составить 15 049 рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Госдума приняла законопроект о повышении прожиточного минимума до 14 375 рублей в 2023 году

Госдума приняла законопроект о повышении прожиточного минимума до 14 375 рублей в 2023 году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому размере прожиточного минимума в России с 2023 года будет повышен до 14 375 рублей.

Документом предлагается приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в целях установления величины прожиточного минимума на 2023-2024 годы исходя из прогнозируемой границы бедности. В 2023 году он составит 14 375 рублей, в 2024 году – 15 049 рублей.

Напомним, в конце сентября, правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предполагающий установление в 2023 году прожиточного минимума на уровне 14 375 рублей. До этого кабинет министро внес в Госдуму законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда в размере 16 242 рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минтруд России назвал предположительный прожиточный минимум в 2024 году.