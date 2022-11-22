Эрдоган сообщил о возможном проведении трансграничной наземной операции в Сирии и Ираке

Президент Турции Эрдоган допускает возможность трансграничной наземной операции после воздушных тактических действий в Сирии и Ираке Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после проведения воздушной операции в северных районах Сирии и Ирака возможны дальнейшие трансграничные наземные операции. Об этом он сообщил на церемонии открытия плотины в провинции Артвин. Трансляцию вел телеканал ТRТ.

"Мы знаем имена, места и профиль террористов. Мы также знаем, кто их укрывает, вооружает и вдохновляет. Даст бог, в ближайшее время мы уничтожим корни террористов нашими танками и артиллерией", - сказал он.

Несколько ранее лидер Турции Эрдоган обвинил Россию в невыполнении обязательств "по очистке" сирийских регионов от курдских отрядов по договоренности, которые были заключены от 2019 года.

Прежде стало известно, что Турция начала воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что Россия "отказалась" выполнять обещания по отводу по отводу курдских формирований от границ республики.