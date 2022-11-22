Молдавия не планирует выходить из СНГ

Молдавия не планирует пока выходить из СНГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия для сохранения мира и стабильность пока не планирует выход из организации Содружества Независимых Государств, об этом сообщила в эфире телеканала Pro TV премьер страны Наталья Гаврилица.

Она сообщила на вопрос о выходе страны из СНГ, что «не думаю, что сейчас время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации. Для нас главное – сохранить мир и стабильность, а также достичь самых хороших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан».

Также Гаврилица отметила, что Молдавия присоединилась к выгодным для страны и граждан проектам СНГ. Она пояснила, что к ним относится сотрудничество в сфере экономики и торговли.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что ее не приглашали на неформальный саммит СНГ, проходивший в Санкт-Петербурге.

Кроме того, как сообщалось, молдавские власти приостановили участие в работе Совета глав Государств, Совета глав Правительств и Совете министров иностранных дел СНГ, отменили статус страны-наблюдателя в ЕАЭС. В настоящее время Молдавия имеет статус кандидата в члены Европейского союза.