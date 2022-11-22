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НовостиВ мире22 ноября 2022 12:35

Молдавия не планирует выходить из СНГ

Премьер Гаврилица сообщила, что Молдавия пока не планирует выходить из СНГ
Сергей ГАПЧУК
Молдавия не планирует пока выходить из СНГ

Молдавия не планирует пока выходить из СНГ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молдавия для сохранения мира и стабильность пока не планирует выход из организации Содружества Независимых Государств, об этом сообщила в эфире телеканала Pro TV премьер страны Наталья Гаврилица.

Она сообщила на вопрос о выходе страны из СНГ, что «не думаю, что сейчас время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации. Для нас главное – сохранить мир и стабильность, а также достичь самых хороших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан».

Также Гаврилица отметила, что Молдавия присоединилась к выгодным для страны и граждан проектам СНГ. Она пояснила, что к ним относится сотрудничество в сфере экономики и торговли.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что ее не приглашали на неформальный саммит СНГ, проходивший в Санкт-Петербурге.

Кроме того, как сообщалось, молдавские власти приостановили участие в работе Совета глав Государств, Совета глав Правительств и Совете министров иностранных дел СНГ, отменили статус страны-наблюдателя в ЕАЭС. В настоящее время Молдавия имеет статус кандидата в члены Европейского союза.